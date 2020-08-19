Николич: «Локомотив» не играл так энергично, как это требуется для победы

Главный тренер «Локомотива»подвел итоги выездной встречи 3-го тура РПЛ против(1:1).

«Матч был тяжелым. Мы контролировали игру, владели мячом под 70% времени, создали много моментов, но пропустили с первого же удара в створ.

Так бывает, это школа для нас. На поле нужно больше энергии. Но мы не проиграли и набрали одно очко.

Семь очков после трех матчей — это неплохо. Следующий матч — дерби со "Спартаком".

В чемпионате России самое важное — забивать первым. Если мы забьем, мы не проиграем. Но бывают и такие матчи, как сегодня.

Я доволен игрой и недоволен результатом. Мы играли не так энергично, как это требуется для реализации моментов и победы», — цитирует слова Николича пресс-служба московского клуба.

Ранее «Локомотив» обыграл на выезде «Рубин» (2:0) и дома «Краснодар» (1:0). После трех туров у команды Николича семь очков. 0