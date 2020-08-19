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    Николич: «Локомотив» не играл так энергично, как это требуется для победы

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    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги выездной встречи 3-го тура РПЛ против «Урала» (1:1).

    Марко Николич
    Марко Николич

    «Матч был тяжелым. Мы контролировали игру, владели мячом под 70% времени, создали много моментов, но пропустили с первого же удара в створ.

    Так бывает, это школа для нас. На поле нужно больше энергии. Но мы не проиграли и набрали одно очко.

    Семь очков после трех матчей — это неплохо. Следующий матч — дерби со "Спартаком".

    В чемпионате России самое важное — забивать первым. Если мы забьем, мы не проиграем. Но бывают и такие матчи, как сегодня.

    Я доволен игрой и недоволен результатом. Мы играли не так энергично, как это требуется для реализации моментов и победы», — цитирует слова Николича пресс-служба московского клуба.

    Ранее «Локомотив» обыграл на выезде «Рубин» (2:0) и дома «Краснодар» (1:0). После трех туров у команды Николича семь очков. 0

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