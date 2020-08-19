Тренер «Урала»: Не дотерпели до победы над «Локомотивом»

Главный тренер «Урала»заявил, что его подопечные выполнили план на игру 3-го тура РПЛ против московского(1:1), но для победы не хватило концентрации.

Голом в составе «Урала» на 74-й минуте отметился Андрей Егорычев. Ответный мяч на 87-й минуте забил форвард «Локомотива» Федор Смолов.

«Сложный матч, как и предполагали. "Локомотив" очень хорошая команда, лидер нашего чемпионата, очень креативная группа атаки.

Наш план был в том, чтобы не дать пространство сопернику и самим попытаться сыграть на слабых сторонах "Локомотива".

План в принципе удался. Реализовали момент, который создали. Очень организованно сыграли в обороне, к сожалению, не дотерпели, не хватило концентрации.

Понятно, что игра проходила под диктовку "Локомотива", они больше владели мячом, создавали моменты, но на сегодняшний день такой расклад у нас», — сказал Матвеев «Р-Спорту». 0