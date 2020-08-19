Малком: В матче с ЦСКА хочу оформить еще один дубль

Полузащитникподелился ожиданиями от предстоящего матча св третьем туре РПЛ.

«Игра с ЦСКА в прошлом сезоне, в которой я оформил дубль, вовсе не была простой. В футболе не бывает ничего легкого. Конечно, я хочу оформить еще один дубль, постараюсь. Но если вместо меня это сделает кто-то другой и мы победим — я буду счастлив.

Ведь ЦСКА — это прямой конкурент, у команды те же шесть очков. А чтобы взять еще одно золото, надо побеждать клубы из верхней части таблицы», — сказал бразилец «Спорт-Экспрессу».

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится сегодня, 19 августа, начало — в 20:00 по московскому времени. 0