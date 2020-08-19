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    Малком: В матче с ЦСКА хочу оформить еще один дубль

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    Полузащитник «Зенита» Малком поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА в третьем туре РПЛ.

    Малком
    Малком

    «Игра с ЦСКА в прошлом сезоне, в которой я оформил дубль, вовсе не была простой. В футболе не бывает ничего легкого. Конечно, я хочу оформить еще один дубль, постараюсь. Но если вместо меня это сделает кто-то другой и мы победим — я буду счастлив.

    Ведь ЦСКА — это прямой конкурент, у команды те же шесть очков. А чтобы взять еще одно золото, надо побеждать клубы из верхней части таблицы», — сказал бразилец «Спорт-Экспрессу».

    Матч «Зенит» — ЦСКА состоится сегодня, 19 августа, начало — в 20:00 по московскому времени. 0

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