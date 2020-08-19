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    Карпин: Пенальти был как ушат холодной воды

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказал мнение о результате матча третьего тура чемпионата России с московским «Динамо» (0:2).

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    «Доминировали 40 минут без остановок практически, а потом пропустили две контратаки.

    Пенальти был как ушат холодной воды. Подрастерялись и тут же получил второй гол со стандарта. Пока пропустили четыре мяча, и все со стандартов.

    Сегодня в первом тайме делали все принципиально правильно. Не сказать, что было много моментов, но создавали давление. Какие-то моменты были.

    Во втором тайме неправильно стали атаковать (видимо, от большого желания отыграться). Естественно, если есть моменты, но нет голов, то это проблема реализации.

    В чем резервы для усиления игры? Нужно забивать голы», — отметил Карпин в интервью для телеканала «Матч ТВ».

    В трех турах «Ростов» набрал три очка, обыграв в гостях «Тамбов» (0:1) и проиграв с одинаковым счетом 0:2 «Зениту» (дома) и «Динамо» (в гостях). 0

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