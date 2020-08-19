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    Газизов: Очень большие надежды на то, что Кокорин сыграет с «Локо»

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    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин может дебютировать в составе красно-белых в матче против «Локомотива».

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «Очень большие надежды на то, что Кокорин сыграет с "Локомотивом". Он находится в хорошей фазе.

    Давайте не будем оценивать шансы на его выход на поле в процентах. Это здоровье, здесь проценты не играют роли — это больше вопрос к медицинскому штабу.

    Он может выйти. Александр хотел выйти и раньше, но мы решили не рисковать», — отметил Газизов в интервью ТАСС.

    Из-за мышечной травмы Кокорин пропустил три стартовые встречи «Спартака» в чемпионате РПЛ против «Сочи» (2:2 дома), «Ахмата» (2:0 дома) и «Уфы» (1:1 в гостях).

    Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится на «Открытие Арене» в воскресенье 23 августа и начнется в 19:00 по московскому времени. 0

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