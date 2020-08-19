Динамо — Ростов: смотреть онлайн, прямая трансляция (19.08.2020)

В 19:00 в РПЛ начнётся матч

В турнирной таблице «Динамо» занимает 7 место с 4 очками, «Ростов» — 9 место с 3 очками.

Последний матч между собой: «Динамо» — «Ростов» 2:1 (полная статистика встреч).

Календарь и таблица РПЛ

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Динамо»).

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