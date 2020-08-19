Будучность — Лудогорец (19.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:00 в квалификации Лиги чемпионов начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Лудогорец»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

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