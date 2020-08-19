Ахмат — Ротор: смотреть онлайн, прямая трансляция (19.08.2020)

В 18:00 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

В турнирной таблице «Ахмат» занимает 12 место с 1 очком, «Ротор» — 13 место с 1 очком.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Календарь и таблица РПЛ

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

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