Тамбов — Химки (18.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:00 в чемпионате России по футболу начнётся матч

В турнирной таблице «Тамбов» занимает 16 место с 0 очками, «Химки» — 13 место с 1 очком.

Последний матч между собой: «Химки» — «Тамбов» 2:0 (полная статистика встреч).

Календарь и таблица РПЛ

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Тамбов» — «Химки». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.