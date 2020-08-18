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    «Сочи» вырвал победу у «Рубина»

    «Сочи» — «Рубин»: счет матча 3:2, обзор голов

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    Казанский «Рубин» потерпел гостевое поражение от «Сочи» (2:3) в матче 3-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 44-й минуте. Жоаозиньо от угла поля выполнил подачу, после этого мяч вернулся к бразильцу, тот вернул игру к воротам «Рубина», а Миха Мевля с линии вратарской ударом головой поразил цель.

    На 67-й минуте в ворота «Сочи» был назначен пенальти — Кварацхелия на левом фланге пролез между двух защитников, ворвался в штрафную «Сочи» и получил со спины толчок от Маргасова.

    Иван Игнатьев с «точки» пробил в левый от себя угол ворот, а Джанаев не угадал направление удара.

    На 77-й минуте казанцы вышли в контратаку «4 в 3», Кварацхелия отдал передачу в штрафную на Макарова, который прицелился и пробил — мяч от ноги Миладиновича залетел в ближний угол ворот «Сочи».

    Хозяева отыгрались на 85-й минуте. Нобоа от левого угла штрафной исполнил удар со стандартного положения и закрутил мяч во вратарский угол, поймав Дюпина на противоходе.

    А на первой компенсированной минуте Нобоа исполнил навес в штрафную, Миладинович выскочил на мяч и головой подрезал его в ворота «Рубина».

    «Сочи» одержал первую победу в сезоне и набрал 5 очков. «Рубин» после трех туров имеет в своем активе только 1 балл.

    РПЛ. 3-й тур
    «Сочи» — «Рубин» (Казань) — 3:2 (1:0)
    Голы: Мевля, 44 (1:0). Игнатьев, 68 — с пенальти (1:1). Макаров, 76 (1:2). Нобоа, 85 (2:2). Миладинович, 90+1 (3:2)«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Цаллагов (Маммана, 83), Мевля, Новосельцев, Набиуллин (Миладинович, 72), Бурмистров (Бахтияров, 83), Жоаузинью (Руденко, 72), Нобоа, Полоз (А.Заболотный, 40)«Рубин» (Казань): Дюпин, Бегич (Тарасов, 83), Уремович, Старфельт, Йевтич, Бакаев (Макаров, 73), Самошников, Давиташвили (Деспотович, 58), Кварацхелия, Абильдгор, Игнатьев (Иг.Коновалов, 88)Предупреждения: Бегич, 12. Самошников, 42. Уремович, 90. Бахтияров, 90+3. Маммана, 90+4
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