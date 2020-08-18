«Сочи» — «Рубин»: счет матча 3:2, обзор голов

Казанскийпотерпел гостевое поражение от(2:3) в матче 3-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 44-й минуте. Жоаозиньо от угла поля выполнил подачу, после этого мяч вернулся к бразильцу, тот вернул игру к воротам «Рубина», а Миха Мевля с линии вратарской ударом головой поразил цель.

На 67-й минуте в ворота «Сочи» был назначен пенальти — Кварацхелия на левом фланге пролез между двух защитников, ворвался в штрафную «Сочи» и получил со спины толчок от Маргасова.

Иван Игнатьев с «точки» пробил в левый от себя угол ворот, а Джанаев не угадал направление удара.

На 77-й минуте казанцы вышли в контратаку «4 в 3», Кварацхелия отдал передачу в штрафную на Макарова, который прицелился и пробил — мяч от ноги Миладиновича залетел в ближний угол ворот «Сочи».

Хозяева отыгрались на 85-й минуте. Нобоа от левого угла штрафной исполнил удар со стандартного положения и закрутил мяч во вратарский угол, поймав Дюпина на противоходе.

А на первой компенсированной минуте Нобоа исполнил навес в штрафную, Миладинович выскочил на мяч и головой подрезал его в ворота «Рубина».

«Сочи» одержал первую победу в сезоне и набрал 5 очков. «Рубин» после трех туров имеет в своем активе только 1 балл.