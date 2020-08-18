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    Сочи — Рубин: онлайн-трансляция матча начнется в 18:00

    Сочи — Рубин (18.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

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    В 18:00 в чемпионате России по футболу начнётся матч «Сочи» — «Рубин».

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    В турнирной таблице «Сочи» занимает 9 место с 2 очками, «Рубин» — 11 место с 1 очком.

    Последний матч между собой: «Сочи» — «Рубин» 1:1 (полная статистика встреч).

    Календарь и таблица РПЛ

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

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