Сочи — Рубин (18.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 18:00 в чемпионате России по футболу начнётся матч

В турнирной таблице «Сочи» занимает 9 место с 2 очками, «Рубин» — 11 место с 1 очком.

Последний матч между собой: «Сочи» — «Рубин» 1:1 (полная статистика встреч).

Календарь и таблица РПЛ

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

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