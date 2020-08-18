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    Селтик — КР Рейкьявик: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Селтик — КР Рейкьявик: смотреть онлайн, прямая трансляция (18.08.2020)

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    В 21:45 в квалификации Лиги чемпионов начнётся матч «Селтик» — «КР Рейкьявик».

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    Последний матч между собой: «Селтик» — «КР Рейкьявик» 4:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Селтик»).

    На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Селтик» — «КР Рейкьявик». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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