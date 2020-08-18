Краснодар — Арсенал Тула: смотреть онлайн, прямая трансляция (18.08.2020)

В 20:00 в чемпионате России по футболу начнётся матч

В турнирной таблице «Краснодар» занимает 6 место с 3 очками, «Арсенал Тула» — 10 место с 1 очком.

Последний матч между собой: «Арсенал Тула» — «Краснодар» 1:2 (полная статистика встреч).

Календарь и таблица РПЛ

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

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