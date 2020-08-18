Четыре клуба МЛС интересуются экс-игроком «Локо»

Бывший форвардвызывает интерес у нескольких клубов МЛС, сообщает AS.

По данным источника, перуанского игрока хотят подписать «Нью-Йорк Сити», «Портленд», «Монреаль» и «Интер Майами» — клуб, которым владеет Дэвид Бекхэм.

Напомним, 5 августа «Локомотив» сообщил об уходе 35-летнего Фарфана, который теперь является свободным агентом.

Фарфан перешел в «Локомотив» в начале 2017 года. В составе «железнодорожников» футболист провел 69 матчей, забил 25 голов, стал чемпионом России, дважды завоевал Кубок России и выиграл Суперкубок страны. 0