Црвена Звезда — Европа: смотреть онлайн, прямая трансляция (18.08.2020)

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.
«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Црвена Звезда»).
Календарь и таблица Лиги чемпионов
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