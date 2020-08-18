Црвена Звезда — Европа: смотреть онлайн, прямая трансляция (18.08.2020)

В 22:00 в квалификации Лиги чемпионов начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Црвена Звезда»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

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