Бартомеу: Если ничего не случится, тренером «Барселоны» будет Куман

Президент «Барселоны»сообщил, что новым главным тренером команды станет

Ранее 57-летний специалист возглавлял сборную Голландии.

«Если ничего не случится, тренером "Барселоны" будет Куман.

Мы хорошо знаем, как он работает, его философию и опыт. Мы делаем на него ставку.

Рональд играл в "Команде мечты" Кройфа. Он был первым, кого мы пригласили в январе. Для него это мечта», — цитирует Бартомеу Marca.

У Кумана действующий контракт с Королевским футбольным союзом Нидерландов (KNVB), в котором есть пункт о досрочном расторжении, если «Барселона» пригласит специалиста.

Этот пункт, впрочем, можно было активировать только после Евро-2020, но теперь обстоятельства изменились, поскольку турнир перенесен на 2021 год.

По контракту за разрыв соглашения специалиста со сборной «Барселоне» нужно будет заплатить 4-5 млн евро, сообщает La Vanguardia.

Формально выплату должен сделать сам Куман, однако необходимая сумма будет включена в его гонорары во время работы с «блауграной».

Отмечается, что из-за различных задержек официальное объявление о назначении Кумана на пост тренера «Барселоны» отложено до 19 августа, а презентация специалиста может состояться 20 августа.

Куман выступал за «Барселону» с 1989 по 1995 год. С командой он выиграл 10 трофеев, в том числе Кубок европейских чемпионов и 4 чемпионских титула в Испании. 0