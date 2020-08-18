ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лаутаро Мартинес«Эль Торо» пронзил «Шахтер». «Интер» уверенно вышел в финал Лиги Европы
  • 21:46
    • Бартомеу: Если ничего не случится, тренером «Барселоны» будет Куман
  • 21:18
    • Мбаппе и Неймар выйдут в старте ПСЖ против «Лейпцига»
  • 17:58
    • «Барселона» уволила спортивного директора
  • 21:56
    • «Краснодар» взял верх над тульским «Арсеналом»
  • 20:57
    • «Тамбов» в меньшинстве одолел «Химки»
    Все новости спорта

    Бартомеу: Если ничего не случится, тренером «Барселоны» будет Куман

    Футбол Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу сообщил, что новым главным тренером команды станет Рональд Куман.

    Рональд Куман
    Рональд Куман

    Ранее 57-летний специалист возглавлял сборную Голландии.

    «Если ничего не случится, тренером "Барселоны" будет Куман.

    Мы хорошо знаем, как он работает, его философию и опыт. Мы делаем на него ставку.

    Рональд играл в "Команде мечты" Кройфа. Он был первым, кого мы пригласили в январе. Для него это мечта», — цитирует Бартомеу Marca.

    У Кумана действующий контракт с Королевским футбольным союзом Нидерландов (KNVB), в котором есть пункт о досрочном расторжении, если «Барселона» пригласит специалиста.

    Этот пункт, впрочем, можно было активировать только после Евро-2020, но теперь обстоятельства изменились, поскольку турнир перенесен на 2021 год.

    По контракту за разрыв соглашения специалиста со сборной «Барселоне» нужно будет заплатить 4-5 млн евро, сообщает La Vanguardia.

    Формально выплату должен сделать сам Куман, однако необходимая сумма будет включена в его гонорары во время работы с «блауграной».

    Отмечается, что из-за различных задержек официальное объявление о назначении Кумана на пост тренера «Барселоны» отложено до 19 августа, а презентация специалиста может состояться 20 августа.

    Куман выступал за «Барселону» с 1989 по 1995 год. С командой он выиграл 10 трофеев, в том числе Кубок европейских чемпионов и 4 чемпионских титула в Испании. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли «Пари Сен-Жермен» с немецкой дисциплиной?
  • «Лейпциг» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Кто станет вторым финалистом Лиги чемпионов?
  • «Лион» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
  • Способен ли ЦСКА притормозить «Зенит»?
  • «Зенит» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 18 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Лейпциг — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Лион — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Урал — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Европа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ахмат — Ротор
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Уфа — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры