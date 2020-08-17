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    Васланд-Беверен — Стандард: онлайн-трансляция матча начнется в 20:00

    Васланд-Беверен — Стандард: смотреть онлайн, прямая трансляция (17.08.2020)

    Футбол Стандард
    В 20:00 в матче высшего дивизиона чемпионата Бельгии по футболу начнётся матч «Васланд-Беверен» — «Стандард».

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    Последний матч между собой: «Васланд-Беверен» — «Стандард» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:4.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:4 (победит «Стандард»).

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