В 22:00 в полуфинале Лиги Европы начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Интер»).

Календарь и таблица Лиги Европы

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