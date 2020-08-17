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    Интер — Шахтёр Д: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Интер — Шахтёр Д: смотреть онлайн, прямая трансляция (17.08.2020)

    Футбол Лига Европы Интер Шахтер Донецк Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 22:00 в полуфинале Лиги Европы начнётся матч «Интер» — «Шахтёр Д».

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    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Интер»).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Интер» — «Шахтёр Д». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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