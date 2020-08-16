Васко да Гама — Сан-Паулу (16.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:00 Бразилия. Серия А начнётся матч

Последний матч между собой: «Васко да Гама» — «Сан-Паулу» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

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