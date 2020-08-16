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    Васко да Гама — Сан-Паулу: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Васко да Гама — Сан-Паулу (16.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол
    В 22:00 Бразилия. Серия А начнётся матч «Васко да Гама» — «Сан-Паулу».

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    Последний матч между собой: «Васко да Гама» — «Сан-Паулу» 2:0 (полная статистика встреч).

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