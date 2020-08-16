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    «Урал» обратился в экспертно-судействую комиссию РФС после матча с «Рубином»

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    «Урал» на своем официальном сайте сообщил, что обратился в экспертно-судействую комиссию при президенте РФС для оценки решений судейской бригады матча второго тура РПЛ с «Рубином» (1:1).

    Фото «Урала»
    Фото «Урала»

    «Поводом для этого стали три неоднозначных эпизода матча. Первый — это назначение пенальти в ворота "Урала".

    Второй — эпизод с возможной игрой рукой футболиста "Рубина" в штрафной площади казанской команды, оставшийся без внимания судейской бригады. Третий момент — отмененный гол Андрея Егорычева.

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    • Отметим, что данная публикация не направлена на унижение чести и достоинства, и нанесение ущерба деловой репутации судей. Клуб действует в соответствии с утвержденной процедурой и принципами открытости и ждет решения авторитетной комиссии», — говорится в заявлении. 0

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