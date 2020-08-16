«Урал» обратился в экспертно-судействую комиссию РФС после матча с «Рубином»

Фото «Урала»
ФК «Урал»
«Поводом для этого стали три неоднозначных эпизода матча. Первый — это назначение пенальти в ворота "Урала".
Второй — эпизод с возможной игрой рукой футболиста "Рубина" в штрафной площади казанской команды, оставшийся без внимания судейской бригады. Третий момент — отмененный гол Андрея Егорычева.
Отметим, что данная публикация не направлена на унижение чести и достоинства, и нанесение ущерба деловой репутации судей. Клуб действует в соответствии с утвержденной процедурой и принципами открытости и ждет решения авторитетной комиссии», — говорится в заявлении. 0