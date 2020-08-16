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    СКА-Хабаровск — Волгарь: онлайн-трансляция матча начнется в 10:00

    СКА-Хабаровск — Волгарь: смотреть онлайн, прямая трансляция (16.08.2020)

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    В 10:00 в очередном туре ФНЛ начнётся матч «СКА-Хабаровск» — «Волгарь».

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    Последний матч между собой: «Волгарь» — «СКА-Хабаровск» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «СКА-Хабаровск»).

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