СКА-Хабаровск — Волгарь: смотреть онлайн, прямая трансляция (16.08.2020)

В 10:00 в очередном туре ФНЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Волгарь» — «СКА-Хабаровск» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «СКА-Хабаровск»).

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