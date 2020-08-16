Краснодар-2 — Торпедо: смотреть онлайн, прямая трансляция (16.08.2020)

В 18:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнётся матч

Последний матч между собой: «Торпедо» — «Краснодар-2» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:6.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:6 (победит «Торпедо»).

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