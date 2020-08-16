Гарсия заявил о тактической победе над «Манчестер Сити»

Главный тренер «Лиона»прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (3:1) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Горжусь своими футболистами. Мы верили в свои силы. Мы знали, что не являемся фаворитами, что встречаемся с топ-клубом.

Прежде всего наш успех — следствие крепкого командного духа. Каждый работал на благо партнеров, также нам очень помогли замены.

Мусса Дембеле был разочарован тем, что не вышел в стартовом составе, но перед матчем я ему сказал, что он сыграет важную роль, когда выйдет. Как и в первых двух четвертьфиналах, все решили замены.

Мы выиграли тактическую битву, хорошо усвоив нашу игровую систему. Впереди новые матчи и препятствия, и мы постараемся их преодолеть», — цитирует Гарсию официальный сайт УЕФА. 0