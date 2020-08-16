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    Гарсия заявил о тактической победе над «Манчестер Сити»

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    Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (3:1) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

    Руди Гарсия
    Руди Гарсия

    «Горжусь своими футболистами. Мы верили в свои силы. Мы знали, что не являемся фаворитами, что встречаемся с топ-клубом.

    Прежде всего наш успех — следствие крепкого командного духа. Каждый работал на благо партнеров, также нам очень помогли замены.

    Мусса Дембеле был разочарован тем, что не вышел в стартовом составе, но перед матчем я ему сказал, что он сыграет важную роль, когда выйдет. Как и в первых двух четвертьфиналах, все решили замены.

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    • Мы выиграли тактическую битву, хорошо усвоив нашу игровую систему. Впереди новые матчи и препятствия, и мы постараемся их преодолеть», — цитирует Гарсию официальный сайт УЕФА. 0

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