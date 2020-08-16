Фейеноорд — Твенте: смотреть онлайн, прямая трансляция (16.08.2020)

В 15:30 в матче чемпионата Нидерландов по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Фейеноорд» — «Твенте» 5:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Твенте»).

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