Эйпен — Брюгге: смотреть онлайн, прямая трансляция (16.08.2020)

В 17:00 в матче высшего дивизиона чемпионата Бельгии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Эйпен» — «Брюгге» 1:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Брюгге»).

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