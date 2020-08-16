Диошдьёр — Мезёкёвешд (16.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 17:55 в Национальном чемпионате I Венгрии начнётся матч

Последний матч между собой: «Диошдьёр» — «Мезёкёвешд» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Диошдьёр»).

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