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    ЦСКА-Памир — Куктош: онлайн-трансляция матча начнется в 15:00

    ЦСКА-Памир — Куктош (16.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол
    В 15:00 в чемпионате Таджикистана по футболу начнётся матч «ЦСКА-Памир» — «Куктош».

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    Последний матч между собой: «Куктош» — «ЦСКА-Памир» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Куктош»).

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