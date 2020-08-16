ЦСКА-Памир — Куктош (16.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 15:00 в чемпионате Таджикистана по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Куктош» — «ЦСКА-Памир» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Куктош»).

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