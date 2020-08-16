Атлетико Минейро — Сеара: смотреть онлайн, прямая трансляция (16.08.2020)

В 17:00 Бразилия. Серия А начнётся матч

Последний матч между собой: «Атлетико Минейро» — «Сеара» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Атлетико Минейро»).

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