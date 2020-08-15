Ульсан Хендай — Пхохан Стилерс (15.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 13:00 в К-Лиге-1 Южной Кореи начнётся матч

Последний матч между собой: «Пхохан Стилерс» — «Ульсан Хендай» 0:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Ульсан Хендай»).

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