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    Семак: Мы сыграли на ноль, это здорово, так что в обороне никаких проблем нет

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    Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сказал, что его команде пришлось нелегко в концовке встречи чемпионата России с «Ростовом» (2:0).

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Абсолютно нормальная, хорошая игра. Были ошибки и развития атаки, которые приводили к каким-то моментам.

    С точки зрения остроты — было несколько моментов острых. Концовку мы играли в меньшинстве, естественно, пришлось тяжело.

    Удаление Ракицкого? Потеря любого игрока, тем более, одного из лидеров — головная боль. На то мы и команда, чтобы решать все вопросы, связанные с пропуском того или иного игрока. Будем думать.

    Прогноз по восстановлению Дзюбы? Посмотрим, сложно что-то загадывать. Пока не готов. К следующей игре, надеюсь, будет готов. Будем смотреть.

    Конечно, потеря лидера сказывается на игре команды. Естественно, другие футболисты получают возможность выйти, получить игровую практику и проявить себя.

    Почему Ригони вышел именно на левый фланг, а Дриусси в атаку — а не наоборот? Потому что Себастьян очень много помогает в обороне.

    Играли с командой, которая играет в три центральных полузащитника, и Норманн очень хорош на мяче, поэтому нам в центре нужен был игрок с хорошим объемом, который мог бы помогать нашим центральным полузащитникам. Так и произошло.

    А по поводу Ригони — он хорошо смотрится на тренировках, в прошлой игре вышел и сегодня сыграл хорошо.

    Большинство ударов "Ростова" были абсолютно не опасные. Особенно, во втором тайме, когда мы просто сели.

    Конечно, нужно чуть активнее встречать, но мы сыграли на ноль, это здорово, так что в обороне никаких проблем нет. Никаких претензий к нашим защитникам и вратарю быть не может», — приводит слова тренер пресс-служба «Зенита». 0

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