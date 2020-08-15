Малком выйдет в стартовом составе «Зенит» против «Ростова»

и питерскийобъявили стартовые составы на матч второго тура РПЛ.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Мамаев, Ионов, Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.

Запасные: Бабурин, Рудаков, Логашов, Поярков, Байрамян, Еременко, Глебов, Ковалев, Хашимото, Долгов, Тошевски.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Барриос, Азмун, Дриусси, Ригони, Малком.

Запасные: Васютин, Рыбиков, Круговой, Прохин, Жирков, Ерохин, Мостовой.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Зениту». Коэффициент на его победу — 1.85, на успех «Ростова» — 5.10, на ничью — 3.88. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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