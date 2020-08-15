Ростов — Зенит (15.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:00 в чемпионате России по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Ростов» — «Зенит» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Зенит»).

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