Пике: Это полный позор, «Барселоне» нужны перемены

Защитник «Барселоны»прокомментировал разгромное поражение отв матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:8).

«Кошмарная игра, ужасные ощущения, позор — подходящее для этого слово.

Нельзя так играть в еврокубках, и подобное происходит с нами не в первый, второй или третий раз.

Нам очень тяжело, и я надеюсь, что из этого получится извлечь полезный урок. Нужна реакция, необходимы изменения.

Я сейчас говорю не о тренере и не об игроках, не хочу ни на кого указывать, но нужны структурные изменения везде, потому что происходит подобное не впервые.

Неприкасаемых нет, я готов уйти, если нужна новая кровь и другая динамика. Я первый, кто готов уйти в этом случае, потому что мы достигли дна.

Все в команде должны обратить внимание, отреагировать и решить, что будет лучшим решением для клуба, это главное сейчас», — сказал Пике Marca. 0