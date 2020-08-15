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    Пике: Это полный позор, «Барселоне» нужны перемены

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    Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал разгромное поражение от «Баварии» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:8).

    Жерар Пике
    Жерар Пике

    «Кошмарная игра, ужасные ощущения, позор — подходящее для этого слово.

    Нельзя так играть в еврокубках, и подобное происходит с нами не в первый, второй или третий раз.

    Нам очень тяжело, и я надеюсь, что из этого получится извлечь полезный урок. Нужна реакция, необходимы изменения.

    Я сейчас говорю не о тренере и не об игроках, не хочу ни на кого указывать, но нужны структурные изменения везде, потому что происходит подобное не впервые.

    Неприкасаемых нет, я готов уйти, если нужна новая кровь и другая динамика. Я первый, кто готов уйти в этом случае, потому что мы достигли дна.

    Все в команде должны обратить внимание, отреагировать и решить, что будет лучшим решением для клуба, это главное сейчас», — сказал Пике Marca. 0

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