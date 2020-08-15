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    Николич: Могли забивать второй, третий гол и заканчивать матч

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    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча 2-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:0).

    Марко Николич
    Марко Николич

    «Два тура, две победы, ни одного пропущенного гола. Я счастлив. Сегодня был хороший матч.

    Мы могли забивать раньше, забивать второй, третий гол и заканчивать матч, но не реализовали свои моменты.

    В последние минуты занервничали, но победу заслужили. Через три дня новый матч. Думаю, у нас будут новые футболисты.

    Новички, которые пришли недавно, получат время, чтобы познакомиться с тактикой и провести несколько тренировок.

    Скоро вернутся в строй травмированные Эдер, Игнатьев и Лысов. Будет большой выбор футболистов. Это очень важно, когда играешь каждые два-три дня.

    Моменты "Краснодара" в первом тайме не были настолько опасными. Они возникали после наших ошибок в центре поля.

    "Краснодару" нельзя позволять контрататки, нельзя оставлять зоны за спиной. Во втором тайме мы внесли коррективы, сыграли более компактно.

    Я много раз говорил, что смотрю на команду, а не на отдельных игроков. Проигрывает и побеждает команда.

    Рыбчинский — молодой футболист, а для молодых нормально, когда они играют когда-то хорошо, а когда-то хуже. Дима много бегает, борется и вскоре станет играть более стабильно.

    Но, как я сказал, я смотрю на команду в целом», — приводит слова Николича пресс-служба «Локомотива».

    После этой игры «Локомотив» набрал шесть очков и вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре железнодорожники в гостях сыграют против «Урала». 0

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