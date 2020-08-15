Николич: Могли забивать второй, третий гол и заканчивать матч

«Два тура, две победы, ни одного пропущенного гола. Я счастлив. Сегодня был хороший матч.
Мы могли забивать раньше, забивать второй, третий гол и заканчивать матч, но не реализовали свои моменты.
В последние минуты занервничали, но победу заслужили. Через три дня новый матч. Думаю, у нас будут новые футболисты.
Новички, которые пришли недавно, получат время, чтобы познакомиться с тактикой и провести несколько тренировок.
Скоро вернутся в строй травмированные Эдер, Игнатьев и Лысов. Будет большой выбор футболистов. Это очень важно, когда играешь каждые два-три дня.
Моменты "Краснодара" в первом тайме не были настолько опасными. Они возникали после наших ошибок в центре поля.
"Краснодару" нельзя позволять контрататки, нельзя оставлять зоны за спиной. Во втором тайме мы внесли коррективы, сыграли более компактно.
Я много раз говорил, что смотрю на команду, а не на отдельных игроков. Проигрывает и побеждает команда.
Рыбчинский — молодой футболист, а для молодых нормально, когда они играют когда-то хорошо, а когда-то хуже. Дима много бегает, борется и вскоре станет играть более стабильно.
Но, как я сказал, я смотрю на команду в целом», — приводит слова Николича пресс-служба «Локомотива».
После этой игры «Локомотив» набрал шесть очков и вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре железнодорожники в гостях сыграют против «Урала». 0