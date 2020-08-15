Манчестер Сити — Лион. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (15.08.2020)

Составы команд:
«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Эмерик Лапорт, Жоау Канселу, Эрик Гарсия, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Фернандиньо, Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус, Кевин Де Брёйне.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Лион»: Антони Лопеш, Джейсон Денайер, Марсело, Фернандо Марсал, Уссем Ауа, Лео Дюбуа, Максанс Какере, Максвелл Корне, Бруно Гимарайнс, Мемфис Депай, Карл Токо Экамби.
Предыдущий матч соперников: «Лион» — «Манчестер Сити» 2:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Лион» со счетом 1:2.
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