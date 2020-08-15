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    «Манчестер Сити» — «Лион». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Манчестер Сити — Лион. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (15.08.2020)

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    В 22:00 в четвертьфинале ЛЧ начнётся матч «Манчестер Сити» — «Лион».

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    Составы команд:

    «Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Эмерик Лапорт, Жоау Канселу, Эрик Гарсия, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Фернандиньо, Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус, Кевин Де Брёйне.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Лион»: Антони Лопеш, Джейсон Денайер, Марсело, Фернандо Марсал, Уссем Ауа, Лео Дюбуа, Максанс Какере, Максвелл Корне, Бруно Гимарайнс, Мемфис Депай, Карл Токо Экамби.

    Предыдущий матч соперников: «Лион» — «Манчестер Сити» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Лион» со счетом 1:2. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей. Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор. 0

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