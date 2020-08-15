Манчестер Сити — Лион. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (15.08.2020)

В 22:00 в четвертьфинале ЛЧ начнётся матч

Составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Эмерик Лапорт, Жоау Канселу, Эрик Гарсия, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Фернандиньо, Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус, Кевин Де Брёйне.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Лион»: Антони Лопеш, Джейсон Денайер, Марсело, Фернандо Марсал, Уссем Ауа, Лео Дюбуа, Максанс Какере, Максвелл Корне, Бруно Гимарайнс, Мемфис Депай, Карл Токо Экамби.

Предыдущий матч соперников: «Лион» — «Манчестер Сити» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.