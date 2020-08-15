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    Манчестер Сити — Лион: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Манчестер Сити — Лион: смотреть онлайн, прямая трансляция (15.08.2020)

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    В 22:00 в 1/4 финала Лиги чемпионов начнётся матч «Манчестер Сити» — «Лион».

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    Последний матч между собой: «Лион» — «Манчестер Сити» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

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