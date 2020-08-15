Манчестер Сити — Лион: смотреть онлайн, прямая трансляция (15.08.2020)

Последний матч между собой: «Лион» — «Манчестер Сити» 2:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.
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