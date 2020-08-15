«Локомотив» — «Краснодар»: составы, прогноз, коэффициенты

Московскийобъявили стартовые составы на матч второго тура РПЛ.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Рыбчинский, Крыховяк, Смолов.

Запасные: Коченков, Савин, Игнатьев, Лысцов, Сильянов, Райкович, Ан. Миранчук, Куликов, Магкеев, Куликов, Иосифов, Эдер, Лисакович.

«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Петров, Мартынович, Рамирес, Уткин, Олссон, Кайо, Кабелла, Вандерсон, Берг.

Запасные: Синицын, Городов, Смольников, Сорокин, Камболов, Мацукатов, Сулейманов, Кутовой.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Краснодару». Коэффициент на его победу — 2.92, на успех «Локомотива» — 2.99, на ничью — 3.44. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

Следить за ходом матча можно тут. 0