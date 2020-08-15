Легион Таллин — Нымме Калью: смотреть онлайн, прямая трансляция (15.08.2020)

Последний матч между собой: «Нымме Калью» — «Легион Таллин» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:4.
«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:4 (победит «Нымме Калью»).
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