ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юлиан НагельсманОтсутствие Вернера — не проблема для Нагельсмана. «РБ Лейпциг» — в полуфинале ЛЧ
  • 23:57
    • «Бавария» забила восемь мячей «Барселоне» и вышла в полуфинал ЛЧ
  • 21:54
    • «Спартак» в большинстве обыграл «Ахмат»
  • 19:58
    • «Арсенал» уступил «Уфе», заканчивая матч вдевятером
  • 00:56
    • Сетьен: Сейчас слишком рано говорить о том, останусь ли я в «Барселоне» или нет
  • 21:30
    • У защитника «Барселоны» выявлен коронавирус перед матчем с «Баварией»
    Все новости спорта

    Хинкель: «Спартак» заслужил эту победу, но главное, команда показала характер

    Футбол Спартак Ахмат РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Тренер «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал победу команды в матче 2-го тура с «Ахматом» (2:0).

    Андреас Хинкель
    Андреас Хинкель

    «Очень важно, что несмотря на то, что произошло в первом тайме, мы продолжили гнуть свою линию и во втором смогли реализовать свои шансы.

    Мы заслужили эту победу. Важно, что команда показала характер.

    Каждый гол "Спартака" проверяется видеоассистентом? Это происходит везде, практически каждый гол проверяется.

    Поэтому ты не можешь радоваться голу, пока его окончательно не утвердят. Эмоции уже не те, и это то, что мне не нравится в ВАРе. Но задача ВАРа — делать футбол более справедливым.

    Мы не должны обращать внимание на ситуации, когда наши голы не засчитываются, мы должны делать все, чтобы забить еще.

    Мы работаем над стандартами постоянно. Сегодня этот труд дал свои плоды. Но понятно, что это не единственный аспект в нашей подготовке. Наша молодая команда прогрессирует, и такими матчами мы это доказываем.

    "Спартак" выигрывает, только когда руковожу командой со скамейки? Это просто совпадение. Мы работаем вместе, готовимся к соперникам вместе.

    К сожалению, Доменико не было сегодня с командой. Эта победа заработана всей командой, всем персоналом», — цитирует Хинкеля пресс-служба «Спартака».

    Напомним, что эту встречу из-за болезни пропустил главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, в его отсутствие командой руководил его ассистент Андреас Хинкель.

    После этой игры «Спартак» набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу чемпионата. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют против «Уфы». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будет ли игра «Ман Сити» в 1/4 результативной?
  • «Манчестер Сити» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 1.59
    •
  • Сможет ли «Ростов» огорчить «Зенит»?
  • «Ростов» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Отберет ли «Краснодар» очки у «Локо» на «РЖД Арене»?
  • «Локомотив» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.45
  • Экспресс дня 15 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ростов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Локомотив — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч ЦСКА — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Динамо — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Чикаго — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Коламбус — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Аризона — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры