Хинкель: «Спартак» заслужил эту победу, но главное, команда показала характер

Тренер «Спартака»прокомментировал победу команды в матче 2-го тура с(2:0).

«Очень важно, что несмотря на то, что произошло в первом тайме, мы продолжили гнуть свою линию и во втором смогли реализовать свои шансы.

Мы заслужили эту победу. Важно, что команда показала характер.

Каждый гол "Спартака" проверяется видеоассистентом? Это происходит везде, практически каждый гол проверяется.

Поэтому ты не можешь радоваться голу, пока его окончательно не утвердят. Эмоции уже не те, и это то, что мне не нравится в ВАРе. Но задача ВАРа — делать футбол более справедливым.

Мы не должны обращать внимание на ситуации, когда наши голы не засчитываются, мы должны делать все, чтобы забить еще.

Мы работаем над стандартами постоянно. Сегодня этот труд дал свои плоды. Но понятно, что это не единственный аспект в нашей подготовке. Наша молодая команда прогрессирует, и такими матчами мы это доказываем.

"Спартак" выигрывает, только когда руковожу командой со скамейки? Это просто совпадение. Мы работаем вместе, готовимся к соперникам вместе.

К сожалению, Доменико не было сегодня с командой. Эта победа заработана всей командой, всем персоналом», — цитирует Хинкеля пресс-служба «Спартака».

Напомним, что эту встречу из-за болезни пропустил главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, в его отсутствие командой руководил его ассистент Андреас Хинкель.

После этой игры «Спартак» набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу чемпионата. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют против «Уфы». 0