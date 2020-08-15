Гент — Кортрейк: смотреть онлайн, прямая трансляция (15.08.2020)

В 20:00 в матче высшего дивизиона чемпионата Бельгии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Кортрейк» — «Гент» 4:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Гент»).

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