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    Газизов: С утра Тедеско начал чувствовать себя не очень, надеюсь, все будет хорошо

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    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал отсутствие главного тренера команды Доменико Тедеско на матче с «Ахматом» (2:0).

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    Напомним, что в отсутствие Тедеско командой руководил его ассистент Андреас Хинкель.

    «С утра начал чувствовать себя не очень. В связи с ситуацией в стране и мире решили не рисковать. Надеюсь, все будет хорошо.

    Завтра все будем проходить тест на коронавирус, посмотрим, как он будет чувствовать себя», — приводит слова Газизова «РИА Новости».

    Добавим, что после этой встречи «Спартак» набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу чемпионата. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют против «Уфы». 0

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