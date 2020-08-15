Газизов: С утра Тедеско начал чувствовать себя не очень, надеюсь, все будет хорошо

Доменико Тедеско
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Напомним, что в отсутствие Тедеско командой руководил его ассистент Андреас Хинкель.
«С утра начал чувствовать себя не очень. В связи с ситуацией в стране и мире решили не рисковать. Надеюсь, все будет хорошо.
Завтра все будем проходить тест на коронавирус, посмотрим, как он будет чувствовать себя», — приводит слова Газизова «РИА Новости».
Добавим, что после этой встречи «Спартак» набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу чемпионата. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют против «Уфы». 0