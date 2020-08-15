Газизов: С утра Тедеско начал чувствовать себя не очень, надеюсь, все будет хорошо

Генеральный директор «Спартака»прокомментировал отсутствие главного тренера командына матче с «Ахматом» (2:0).

Напомним, что в отсутствие Тедеско командой руководил его ассистент Андреас Хинкель.

«С утра начал чувствовать себя не очень. В связи с ситуацией в стране и мире решили не рисковать. Надеюсь, все будет хорошо.

Завтра все будем проходить тест на коронавирус, посмотрим, как он будет чувствовать себя», — приводит слова Газизова «РИА Новости».

Добавим, что после этой встречи «Спартак» набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу чемпионата. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют против «Уфы». 0