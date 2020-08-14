Виллем II — ВВВ-Венло: смотреть онлайн, прямая трансляция (14.08.2020)

В 19:45 в матче чемпионата Нидерландов по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Виллем II» — «ВВВ-Венло» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «ВВВ-Венло»).

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