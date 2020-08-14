Таммека — Флора Таллин (14.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:30 в Премиум-лиге Эстонии начнётся матч

Последний матч между собой: «Флора Таллин» — «Таммека» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Флора Таллин»).

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