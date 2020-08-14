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    Федотов: «Сочи» нужна свежая кровь, особенно в центр полузащиты

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    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, что клуб требуется усиление в центре полузащиты.

    Владимир Федотов
    Владимир Федотов

    Во втором туре чемпионата России «Сочи» на своем поле сыграли вничью с «Химками» — 1:1. В следующем туре «Сочи» дома сыграет против «Рубина».

    «Мы пока не можем говорить о трансферах, переговоры ведутся. Варианты есть, в скором времени, думаю, что усиление появится.

    Нам нужна свежая кровь, особенно в центр полузащиты. Кристиану Нобоа нужна замена, чтобы вовремя дать ему выдохнуть», — цитирует Федотова «РИА Новости».

    Ранее в СМИ появилась информация, что состав «Сочи» могут пополнить экс-полузащитник итальянского «Милана» Александр Меркель и форвард турецкого «Бешикташа» Кайл Ларин. 0

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