Федотов: «Сочи» нужна свежая кровь, особенно в центр полузащиты

Главный тренер «Сочи»рассказал, что клуб требуется усиление в центре полузащиты.

Во втором туре чемпионата России «Сочи» на своем поле сыграли вничью с «Химками» — 1:1. В следующем туре «Сочи» дома сыграет против «Рубина».

«Мы пока не можем говорить о трансферах, переговоры ведутся. Варианты есть, в скором времени, думаю, что усиление появится.

Нам нужна свежая кровь, особенно в центр полузащиты. Кристиану Нобоа нужна замена, чтобы вовремя дать ему выдохнуть», — цитирует Федотова «РИА Новости».

Ранее в СМИ появилась информация, что состав «Сочи» могут пополнить экс-полузащитник итальянского «Милана» Александр Меркель и форвард турецкого «Бешикташа» Кайл Ларин. 0