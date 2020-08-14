Барселона — Бавария: смотреть онлайн, прямая трансляция (14.08.2020)

Последний матч между собой: «Бавария» — «Барселона» 3:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.
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«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Бавария»).
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