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    Баринов: Сказал Семаку, что не уйду из «Локомотива»

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    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о своем отказе «Зениту», а также желании поиграть в Европе.

    Дмитрий Баринов
    Дмитрий Баринов

    «У меня действительно было предложение от "Зенита". Я разговаривал с Семаком. В день продления контракта с "Локомотивом" мне позвонил Семак. Минут 5 мы разговаривали с ним. Я ему сказал, что "Локомотив" — мой дом, у меня тут семья рядышком, и что никуда не уйду», — сказал Баринов на телеканале «Россия 24», передает Sport24.

    «Мотивация — это выходить на поле и очень много работать, чтобы в скором времени уехать играть в Европу», — добавил хавбек.

    Баринов также рассказал, что мог бы перейти в европейский клуб:

    «Я вам скажу так, интерес из Европы есть и если бы не карантин, то, возможно, я бы сейчас был бы в Европе. Просто я прошу людей, которые этим занимаются не афишировать это, чтобы меня это не отвлекало, чтобы не было никаких сообщений о моем переходе. Поэтому я настойчиво прошу, чтобы это никуда не выходило». 0

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