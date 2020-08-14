«Барселона» — «Бавария»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны стартовые составына матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба, Бускетс, Серхи Роберто, Видаль, Ф. Де Йонг, Суарес, Месси.

Запасные: Нету, Пенья, Ракитич, Дембеле, Гризманн, Фирпо, Пюиг, Фати, Роналд Араухо, Мончу, Мингеса, Рейс.

«Бавария»: Нойер, Киммих, Боатенг, Дэвис, Алаба, Тиагу Алькантара, Перишич, Гнабри, Горецка, Мюллер, Левандовски.

Запасные: Ульрайх, Хоффманн, Одриосола, Зюле, Хави Мартинес, Коутинью, Кюизанс, Эрнандес, Толиссо, Коман, Зиркзее, Мусиала.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Баварии». Коэффициент на его победу — 2.05, на успех «Барселоны» — 3.68, на ничью — 4.35. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

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