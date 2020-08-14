Арсенал Тула — Уфа (14.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 18:00 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Уфа» — «Арсенал Тула» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Уфа»).

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