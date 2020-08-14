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    Арсенал Тула — Уфа: онлайн-трансляция матча начнется в 18:00

    Арсенал Тула — Уфа (14.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

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    В 18:00 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Арсенал Тула» — «Уфа».

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    Последний матч между собой: «Уфа» — «Арсенал Тула» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Уфа»).

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