Венгер отклонил предложение возглавить «Барселону»

Бывший главный тренер лондонскогоотклонил предложение возглавить, сообщает le10sport.com

Как передает источник, в последние месяцы французский специалист, который в ноябре занял должность руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола, получил несколько предложений о работе, самое последнее из которых было от каталонцев.

Несмотря на то, что были некоторые обсуждения потенциальной работы и условий контракта, Венгер отказался.

Напомним, Венгер покинул «Арсенал» по окончании сезона-2017/18 после 22 лет, проведенных во главе команды. Он трижды выигрывал с «канонирами» чемпионат Англии, а также по семь раз завоевывал Кубок и Суперкубок страны. 0