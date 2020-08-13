Сетьен: Думаю, что Левандовски не дотягивает до уровня Месси

Главный тренер «Барселоны»поделился мнением о нападающем «Баварии»

«Левандовски — великолепный игрок, но я думаю, что он не дотягивает до уровня Месси. Полагаю, это очевидно.

Это правда, что он переживает фантастический момент, он забил 13 голов в Лиге чемпионов, и ему хорошо помогают партнеры по команде.

Лео тоже переживает отличный период, как мы видели в матче с "Наполи". Хорошо, что эти игроки выйдут на поле, и мы сможем наслаждаться их игрой», — цитирует Сетьена пресс-служба УЕФА.

Добавим, что 14 августа в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» состоится матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Баварией». 0