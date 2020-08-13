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    Сетьен: Думаю, что Левандовски не дотягивает до уровня Месси

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    Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился мнением о нападающем «Баварии» Роберте Левандовски.

    Роберт Левандовский
    Роберт Левандовский

    «Левандовски — великолепный игрок, но я думаю, что он не дотягивает до уровня Месси. Полагаю, это очевидно.

    Это правда, что он переживает фантастический момент, он забил 13 голов в Лиге чемпионов, и ему хорошо помогают партнеры по команде.

    Лео тоже переживает отличный период, как мы видели в матче с "Наполи". Хорошо, что эти игроки выйдут на поле, и мы сможем наслаждаться их игрой», — цитирует Сетьена пресс-служба УЕФА.

    Добавим, что 14 августа в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» состоится матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Баварией». 0

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